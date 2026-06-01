Fest-noz Loctudy
Fest-noz Loctudy samedi 18 juillet 2026.
Loctudy
Fest-noz
Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’Amicale Laïque de Loctudy un grand fest-noz, avec Gwechall, Michel Le Corre & Christian Carrer, Bart & Hernie and the Family, Brieuc Boze & Pierre Gateclou-Marest.
Initiation à la danse par l’Amical Laïque de Loctudy à 19h.
Buvette, food truck et kouign sur place ! .
Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 7 62 20 38 58
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English :
L’événement Fest-noz Loctudy a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Destination Pays Bigouden
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