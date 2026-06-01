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Fest-noz Loctudy

Fest-noz Loctudy samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Place des Anciens Combattants

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Loctudy

Fest-noz

Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

L’Amicale Laïque de Loctudy un grand fest-noz, avec Gwechall, Michel Le Corre & Christian Carrer, Bart & Hernie and the Family, Brieuc Boze & Pierre Gateclou-Marest.
Initiation à la danse par l’Amical Laïque de Loctudy à 19h.

Buvette, food truck et kouign sur place !   .

Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 7 62 20 38 58 

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English :

L’événement Fest-noz Loctudy a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Destination Pays Bigouden

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