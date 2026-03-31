Fest-Noz Espace Delta Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

Fest-Noz

Espace Delta 20 Rue Jules Védrine Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

En partenariat avec la Ville de Pleurtuit, l ’association de danses bretonnes GUEDENN organise son 65ème Fest-Noz à l’Espace Delta le samedi 26 septembre à partir de 20h30.

3 groupes se succèdent sur la scène FORZH PENAOS, KELT DUO et TAOUARH. Ils assureront une soirée conviviale à souhait, accessible à toutes les générations, avec un volume sonore raisonnable…

Buvette et pâtisseries sur place, parking à proximité.

Entrée à 8 €, gratuite de 0 à 12 ans. .

Espace Delta 20 Rue Jules Védrine Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 27 30 98

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English :

L’événement Fest-Noz Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme