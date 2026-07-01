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Festenal Occitan de Pamias, Salle Fernan, Pamiers (09), Pamiers

vendredi 20 novembre 2026 · Salle Fernan, Pamiers (09) · Pamiers

Festenal Occitan de Pamias, Salle Fernan, Pamiers (09), Pamiers

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Salle Fernan, Pamiers (09)
Adresse
Route las parets 09100 Pamiers Salle Fernan, 09100 Pamiers, France
Ville
09100 Pamiers
Département
Ariège
Tarif
oui

Festenal Occitan de Pamias Vendredi 20 novembre, 21h00 Salle Fernan, Pamiers (09) Ariège

oui

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00

– 18h Balèti Enfants amb Mèstre Cabirol
– 21h Balèti Castanha é Vinovèl amb Mèstre Cabirol

Infos à venir :

source: Festenal Occitan de Pamias – AgendaTrad

Salle Fernan, Pamiers (09) Route las parets 09100 Pamiers
Salle Fernan, 09100 Pamiers, France Pamiers 09100 Ariège Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-11/festenal-occitan-de-pamias.pkskrvg6 »}]
avec Castanha é Vinovèl baltrad balfolk

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