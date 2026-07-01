Festenal Occitan de Pamias, Salle Fernan, Pamiers (09), Pamiers
vendredi 20 novembre 2026 · Salle Fernan, Pamiers (09) · Pamiers
Informations pratiques
Festenal Occitan de Pamias Vendredi 20 novembre, 21h00 Salle Fernan, Pamiers (09) Ariège
oui
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00
– 18h Balèti Enfants amb Mèstre Cabirol
– 21h Balèti Castanha é Vinovèl amb Mèstre Cabirol
Infos à venir :
source: Festenal Occitan de Pamias – AgendaTrad
Salle Fernan, Pamiers (09) Route las parets 09100 Pamiers
Salle Fernan, 09100 Pamiers, France Pamiers 09100 Ariège Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-11/festenal-occitan-de-pamias.pkskrvg6 »}]
avec Castanha é Vinovèl baltrad balfolk
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