Brive-la-Gaillarde

FESTHEA au Théâtre de la grange: La terrasse

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Un bel appartement, une terrasse et une foule de locataires potentiels tout semble parfait. Ils devraient partir, ils devraient signer, ils devraient tourner la page. Pourtant, entre Madeleine et Étienne, rien ne bouge. Piégés dans leur propre appartement par leur incapacité à se quitter. Une comédie où l’humour naît de l’impasse on ne peut ni rester, ni partir, et le vent de la terrasse semble être le seul à prendre une décision.

A 14h. .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTHEA au Théâtre de la grange: La terrasse

L’événement FESTHEA au Théâtre de la grange: La terrasse Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme