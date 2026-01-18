Festi-Base Base de Loisirs Saint-Victurnien

Festi-Base

Base de Loisirs 13 Route d’Aixe Saint-Victurnien Haute-Vienne

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

La Base de loisirs de Saint-Victurnien vous donne rendez-vous pour la seconde édition de Festi-Base, une journée festive et dynamique placée sous le signe du sport, du partage et de la bonne humeur ! Tout au long de la journée et jusqu’en soirée, petits et grands sont invités à profiter d’un large panel d’activités sportives, accessibles à tous, dans un cadre naturel et convivial.

Que vous soyez amateur de sensations, curieux de découvrir de nouvelles disciplines ou simplement en quête d’un moment agréable en famille ou entre amis, Festi-Base a tout pour vous séduire. Entre deux activités, laissez-vous tenter par la petite restauration proposée sur place et prenez le temps de savourer l’ambiance chaleureuse de l’événement.

À la tombée du jour, la fête se prolonge dans une atmosphère détendue et festive, idéale pour partager de beaux moments ensemble. .

