Festi Malles Espace sport Orée d’Anjou mercredi 7 octobre 2026.
Ateliers, conférences autour de la lecture et de l’écriture au domaine de La Turmelière à Liré
Festi’Malles est un temps de découvertes, de réflexions, de partages et de rencontres sur les pratiques d’animations en lecture et écriture. Du 2 au 4 octobre, ateliers, conférence, formations et forum sont proposées aux médiateurs du livre.
GRATUIT
Possibilité de réserver un panier repas .
Espace sport Domaine de la Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 09 15 16 contact@festimalles.fr
English :
Workshops and conferences on reading and writing at the Domaine de La Turmelière in Liré
