Festi Malles Espace sport Orée d’Anjou

Festi Malles

Espace sport Domaine de la Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09

Ateliers, conférences autour de la lecture et de l’écriture au domaine de La Turmelière à Liré

Festi’Malles est un temps de découvertes, de réflexions, de partages et de rencontres sur les pratiques d’animations en lecture et écriture. Du 2 au 4 octobre, ateliers, conférence, formations et forum sont proposées aux médiateurs du livre.

Programme à venir

GRATUIT

Possibilité de réserver un panier repas .

Espace sport Domaine de la Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 09 15 16 contact@festimalles.fr

English :

Workshops and conferences on reading and writing at the Domaine de La Turmelière in Liré

