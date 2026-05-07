Festi’Abeille Chalais
Festi’Abeille Chalais samedi 6 juin 2026.
Chalais
Festi’Abeille
Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Un après-midi festif sur le thème des abeilles
– Marché (place de l’église)
– Courts métrages en lien avec les abeilles sauvages (salle des fêtes),
– Spectacle Pour une poignée de pollen (Cie 24.92)(au jardin à 14h30) qui raconte les mésaventures de Paul qui suite à une explosion chimique (et un abus de chouchen) se retrouve de la même taille que les abeilles sauvages et va partager leur quotidien
– Concours de déguisement (venez déguisés !)
– Animations fabrication d’hôtels à insectes, ruche pédagogique pour découvrir, jeux, stands de livres, expositions des création de enfants de l’école
Spectacle en extérieur, prévoir une tenue adaptée et de quoi s’asseoir.
En partenariat avec l’association des parents d’élèves et le parc naturel régional Périgord Limousin .
Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 17 18 92 lespetitesecolesliees@gmail.com
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English : Festi’Abeille
L’événement Festi’Abeille Chalais a été mis à jour le 2026-05-07 par Isle-Auvézère
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