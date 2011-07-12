Festiavl Les Arts J’entends Spectacle déambulatoire Mission Président Argentan
Festiavl Les Arts J’entends Spectacle déambulatoire Mission Président Argentan dimanche 12 juillet 2026.
Argentan
Festiavl Les Arts J’entends Spectacle déambulatoire Mission Président
9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Dans Mission Président, Emmanuel
Lamenn, responsable du secteur Filières
et Reconversion au sein de l’association
Cap Avenir, vous propose aujourd’hui de
découvrir la profession de Président de
la République Française.
En s’inspirant de l’univers des jeux de
société et plus précisément du jeu
de l’oie, il a concocté une multitude
d’épreuves pour vulgariser les fonctions,
les enjeux, les diffi cultés, mais aussi les
joies de ce beau métier de Président de
la République française.
À vous de jouer !
Tout public.
1h.
Dimanche 12 juillet 11h
Plan d’eau de la Noë .
9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr
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English : Festiavl Les Arts J’entends Spectacle déambulatoire Mission Président
L’événement Festiavl Les Arts J’entends Spectacle déambulatoire Mission Président Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom
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