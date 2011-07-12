Argentan

Festiavl Les Arts J’entends Spectacle déambulatoire Mission Président

9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Dans Mission Président, Emmanuel

Lamenn, responsable du secteur Filières

et Reconversion au sein de l’association

Cap Avenir, vous propose aujourd’hui de

découvrir la profession de Président de

la République Française.

En s’inspirant de l’univers des jeux de

société et plus précisément du jeu

de l’oie, il a concocté une multitude

d’épreuves pour vulgariser les fonctions,

les enjeux, les diffi cultés, mais aussi les

joies de ce beau métier de Président de

la République française.

À vous de jouer !

Tout public.

1h.

Dimanche 12 juillet 11h

Plan d’eau de la Noë .

9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festiavl Les Arts J’entends Spectacle déambulatoire Mission Président

L’événement Festiavl Les Arts J’entends Spectacle déambulatoire Mission Président Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom