Festi’Bière, fête de la bière lotoise Pradines
Festi’Bière, fête de la bière lotoise Pradines samedi 25 avril 2026.
Pradines
Festi’Bière, fête de la bière lotoise
Rue des Escrignols Pradines Lot
Tarif : – – 6 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 23:59:00
Date(s) :
2026-04-25
La deuxième édition de la fête de la bière lotoise (anciennement Saint Patoche) aura lieu à la Prade à Pradines
La deuxième édition de la fête de la bière lotoise (anciennement Saint Patoche) aura lieu à la Prade à Pradines. Un évènement organisé par LOT OF GOOD DAY et POPITA Events.
6 brasseries lotoises seront présentes Les Acolytes · Les Bières de Julien · Dune · Kos & Kercy · La Rapiette · Ratz
Les brasseurs pourront vous faire découvrir leurs bières et vous raconter leurs histoires.
Nouveauté cette année Un pass dégustation permettant de goûter une bière par brasseur (6 dégustations). Restauration disponible sur place.
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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie
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English :
The second edition of the fête de la bière lotoise (formerly Saint Patoche) will take place at La Prade in Pradines
L’événement Festi’Bière, fête de la bière lotoise Pradines a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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