Murder Party à la Prade Pradines

Murder Party à la Prade

Rue des Escrignols Pradines Lot

Après le succès de la Murder Party à La Prade en 2022, 2023 et 2024, découvrez une nouvelle histoire, une nouvelle enquête, de nouveaux personnages, et toujours plus de sensations

Après le succès de la Murder Party à La Prade en 2022, 2023 et 2024, découvrez une nouvelle histoire, une nouvelle enquête, de nouveaux personnages, et toujours plus de sensations. Laissez-vous plonger dans l’envers du décor. Alors que le carnaval est une fête lumineuse et joviale, que l’extravagance des protagonistes invite à la légèreté, que diriez-vous d’inspecter les sombres coulisses de cet événement. Il y a eu un meurtre et vous devez découvrir qui en est coupable ! Ne perdez plus une minute et intéressez-vous à ceux qui se cachent derrière leurs masques festifs. Vous êtes sur le point de découvrir des choses qui surpassent vos pires cauchemars… En déambulation, et par groupe de 10 maximum, vous allez devoir résoudre l’enquête. Recherche d’indices, interrogatoire des suspects… Vous avez une heure pour démasquer le coupable. Mais attention, vous n’êtes pas en sécurité. .

English :

After the success of the Murder Party at La Prade in 2022, 2023 and 2024, discover a new story, a new investigation, new characters, and even more thrills!

German :

Nach dem Erfolg der Murder Party in La Prade in den Jahren 2022, 2023 und 2024, entdecken Sie eine neue Geschichte, eine neue Untersuchung, neue Charaktere und immer mehr Sensationen

Italiano :

Dopo il successo di Omicidio a La Prade nel 2022, 2023 e 2024, scoprite una nuova storia, una nuova indagine, nuovi personaggi e ancora più emozioni!

Espanol :

Tras el éxito de la Fiesta de asesinatos en La Prade en 2022, 2023 y 2024, ¡descubra una nueva historia, una nueva investigación, nuevos personajes y aún más emociones!

