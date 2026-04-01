Pradines

Atelier Créatif à la Médiathèque de Pradines

Allée François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Faites place à votre créativité ! Fabrication de décorations, bricolages et moments de partage pour petits et grands.

Venez créer dans une ambiance cosy !

Tous publics à partir de 10 ans, gratuit, sur inscription.

Faites place à votre créativité ! Fabrication de décorations, bricolages et moments de partage pour petits et grands.

Venez créer dans une ambiance cosy !

Tous publics à partir de 10 ans, gratuit, sur inscription.

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Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23 https://www.mediatheque.grandcahors.fr

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English :

Give free rein to your creativity! Make decorations, do crafts and share moments for young and old.

Come and create in a cosy atmosphere!

All ages 10 and up, free, with registration.

L’événement Atelier Créatif à la Médiathèque de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot