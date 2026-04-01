Atelier Créatif à la Médiathèque de Pradines Pradines
Atelier Créatif à la Médiathèque de Pradines Pradines jeudi 23 avril 2026.
Pradines
Atelier Créatif à la Médiathèque de Pradines
Allée François Mitterrand Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Faites place à votre créativité ! Fabrication de décorations, bricolages et moments de partage pour petits et grands.
Venez créer dans une ambiance cosy !
Tous publics à partir de 10 ans, gratuit, sur inscription.
Faites place à votre créativité ! Fabrication de décorations, bricolages et moments de partage pour petits et grands.
Venez créer dans une ambiance cosy !
Tous publics à partir de 10 ans, gratuit, sur inscription.
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Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23 https://www.mediatheque.grandcahors.fr
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English :
Give free rein to your creativity! Make decorations, do crafts and share moments for young and old.
Come and create in a cosy atmosphere!
All ages 10 and up, free, with registration.
L’événement Atelier Créatif à la Médiathèque de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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