Amène ton caillou 2026 à la Médiathèque de Pradines Pradines
Amène ton caillou 2026 à la Médiathèque de Pradines Pradines mercredi 29 avril 2026.
Pradines
Amène ton caillou 2026 à la Médiathèque de Pradines
Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Rencontre avec un géologue à la Médiathèque de Pradines pour petits et grands
Rencontre avec un géologue à la Médiathèque de Pradines pour petits et grands. Amenez vos cailloux !
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Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23
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English :
Meeting with a geologist at the Médiathèque de Pradines: for young and old alike
L’événement Amène ton caillou 2026 à la Médiathèque de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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