Pradines

Amène ton caillou 2026 à la Médiathèque de Pradines

Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Rencontre avec un géologue à la Médiathèque de Pradines pour petits et grands

Rencontre avec un géologue à la Médiathèque de Pradines pour petits et grands. Amenez vos cailloux !

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Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23

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English :

Meeting with a geologist at the Médiathèque de Pradines: for young and old alike

L’événement Amène ton caillou 2026 à la Médiathèque de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot