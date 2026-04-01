Conférence Origami à la Médiathèque de Pradines Pradines
Conférence Origami à la Médiathèque de Pradines Pradines vendredi 24 avril 2026.
Pradines
Conférence Origami à la Médiathèque de Pradines
Allées François-Mitterrand Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Par Viviane Berty, Inès Hericourt, Robert Loubet et Michel Grand.
Plongez dans l’univers fascinant de l’origami à travers une conférence dédiée à son histoire et à son évolution
Par Viviane Berty, Inès Hericourt, Robert Loubet et Michel Grand.
Plongez dans l’univers fascinant de l’origami à travers une conférence dédiée à son histoire et à son évolution. De ses origines ancestrales à ses formes les plus contemporaines, découvrez comment cet art du pliage a traversé le temps et les cultures.
Un moment enrichissant pour les curieux, les passionnés… et tous ceux qui souhaitent voir le papier autrement !
Gratuit, entrée libre.
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Allées François-Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23
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English :
By Viviane Berty, Inès Hericourt, Robert Loubet and Michel Grand.
Dive into the fascinating world of origami through a lecture dedicated to its history and evolution
L’événement Conférence Origami à la Médiathèque de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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