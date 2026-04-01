Pradines

Conférence Origami à la Médiathèque de Pradines

Allées François-Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Par Viviane Berty, Inès Hericourt, Robert Loubet et Michel Grand.

Plongez dans l’univers fascinant de l’origami à travers une conférence dédiée à son histoire et à son évolution

Par Viviane Berty, Inès Hericourt, Robert Loubet et Michel Grand.

Plongez dans l’univers fascinant de l’origami à travers une conférence dédiée à son histoire et à son évolution. De ses origines ancestrales à ses formes les plus contemporaines, découvrez comment cet art du pliage a traversé le temps et les cultures.

Un moment enrichissant pour les curieux, les passionnés… et tous ceux qui souhaitent voir le papier autrement !

Gratuit, entrée libre.

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Allées François-Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23

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English :

By Viviane Berty, Inès Hericourt, Robert Loubet and Michel Grand.

Dive into the fascinating world of origami through a lecture dedicated to its history and evolution

L’événement Conférence Origami à la Médiathèque de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot