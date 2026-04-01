Pradines

Atelier créatif autour de l’album Encore un plouf !

Allée François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier créatif inspiré de l’album Encore un plouf ! de l’opération Première Pages une belle occasion de mêler imagination, expression artistique et plaisir de lire.

Un moment ludique et enrichissant pour découvrir une histoire autrement et laisser libre cours à la créativité !

De 5 à 8 ans accompagnés

Atelier créatif inspiré de l’album Encore un plouf ! de l’opération Première Pages une belle occasion de mêler imagination, expression artistique et plaisir de lire.

Un moment ludique et enrichissant pour découvrir une histoire autrement et laisser libre cours à la créativité !

De 5 à 8 ans accompagnés. Gratuit, sur réservation.

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Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23 bibliotheque@pradines.fr

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English :

A creative workshop inspired by the album Encore un plouf! from the Première Pages operation a great opportunity to mix imagination, artistic expression and the pleasure of reading.

A playful and enriching moment to discover a story in a different way and give free rein to creativity!

From 5 to 8 years accompanied

L’événement Atelier créatif autour de l’album Encore un plouf ! Pradines a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot