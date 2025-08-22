Balade sur les Berges du Lot Pradines Lot

Balade sur les Berges du Lot

Balade sur les Berges du Lot 46090 Pradines Lot Occitanie

Durée : 25 Distance : 4500.0 Tarif :

Lors de cette petite balade aux portes de Cahors, vous profitez à la fois du Lot, que vous longez au début de l’itinéraire, et du vieux bourg de Pradines, dans lequel vous achevez votre promenade

English :

On this short stroll at the gateway to Cahors, you can enjoy both the Lot, which you follow at the start of the route, and the old village of Pradines, where you finish your walk

Deutsch :

Auf diesem kleinen Spaziergang vor den Toren von Cahors genießen Sie sowohl den Lot, an dem Sie zu Beginn der Route entlang wandern, als auch das alte Städtchen Pradines, in dem Sie Ihren Spaziergang beenden

Italiano :

In questa breve passeggiata alla periferia di Cahors, si può godere sia del Lot, che si segue all’inizio del percorso, sia dell’antico villaggio di Pradines, dove si conclude la passeggiata

Español :

En este corto paseo por las afueras de Cahors, podrá disfrutar tanto del Lot, que seguirá al principio de la ruta, como del antiguo pueblo de Pradines, donde finalizará el paseo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot