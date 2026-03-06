Festi’Bulle Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Le samedi 30 mai, Festi’Bulle revient pour sa 3ème édition à Bédée, de 10h à minuit.
Au programme des concerts, des arts de la rue, des foodtrucks, des spectacles, des ateliers, tournoi de palets, guinguette éphémère, crêpes en folie, boum pour enfant, ateliers et jeux pour petits et grands etc…
Ouvert à tous-tes, de 0 à 107 ans !
Gratuit. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
