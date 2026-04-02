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Gala de Box Thaï Bédée

Gala de Box Thaï Bédée samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue de Bretagne

Ville : 35137 Bédée

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-05-30T17:00:00

Fin : 2026-05-30T

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bédée

Gala de Box Thaï

Rue de Bretagne Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le samedi 30 mai à partir de 17h à la salle du Cosec à Bédée, l’association Maha Wittayalai avec le soutien de l’AFMT organise un gala de boxe thaï en soutien à l’association Epi l’odyssée de Shanelle.

Entrée Adulte 10€ Enfant (-12ans) 5€
Restauration sur place.   .

Rue de Bretagne Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Gala de Box Thaï Bédée a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté

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