Bédée

Gala de Box Thaï

Rue de Bretagne Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai à partir de 17h à la salle du Cosec à Bédée, l’association Maha Wittayalai avec le soutien de l’AFMT organise un gala de boxe thaï en soutien à l’association Epi l’odyssée de Shanelle.

Entrée Adulte 10€ Enfant (-12ans) 5€

Restauration sur place. .

Rue de Bretagne Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Gala de Box Thaï Bédée a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté