Gala de Box Thaï Bédée
Gala de Box Thaï Bédée samedi 30 mai 2026.
Bédée
Gala de Box Thaï
Rue de Bretagne Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le samedi 30 mai à partir de 17h à la salle du Cosec à Bédée, l’association Maha Wittayalai avec le soutien de l’AFMT organise un gala de boxe thaï en soutien à l’association Epi l’odyssée de Shanelle.
Entrée Adulte 10€ Enfant (-12ans) 5€
Restauration sur place. .
Rue de Bretagne Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Gala de Box Thaï Bédée a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté
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