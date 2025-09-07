Guigui Pop Saison Culturelle Bédée Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
2026-05-22
Dans le cadre de la saison culturelle, LaCoutik accueille le spectacle « Guigui Pop » le vendredi 22 mai à 20h30.
Guigui est au milieu de sa vie, entre le Gui et le Gui.
Une période d’entre deux Guis, où il va subir une rupture brutale.
Le full contact quant à lui, est un sport de combat à mains nues proche du karaté où tous les coups sont portés sans contrôle.
Le spectacle à Guigui n’en parle pas…ou peut être que si…une seule chose est sûre: on dit le spectacle « de » Guigui.
Tarifs plein 15€/ réduit 12€/ gratuit enfant 12ans. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
