Guigui Pop Saison Culturelle Bédée Bédée

Guigui Pop Saison Culturelle Bédée Bédée vendredi 22 mai 2026.

Guigui Pop Saison Culturelle Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de la saison culturelle, LaCoutik accueille le spectacle « Guigui Pop » le vendredi 22 mai à 20h30.

Guigui est au milieu de sa vie, entre le Gui et le Gui.

Une période d’entre deux Guis, où il va subir une rupture brutale.

Le full contact quant à lui, est un sport de combat à mains nues proche du karaté où tous les coups sont portés sans contrôle.

Le spectacle à Guigui n’en parle pas…ou peut être que si…une seule chose est sûre: on dit le spectacle « de » Guigui.

Tarifs plein 15€/ réduit 12€/ gratuit enfant 12ans. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Guigui Pop Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Montfort Communauté