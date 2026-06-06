FESTI’CIMES Eglise Notre-Dame Arreau
FESTI’CIMES Eglise Notre-Dame Arreau mercredi 12 août 2026.
Arreau
FESTI’CIMES
Eglise Notre-Dame ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Du 5 au 13 août, retrouvez la 6ème édition de FESTI’CIMES , festival de musique classique autour du piano. Programmation en cours de finalisation.
Mercredi 12 août à 20h30
L’ERRANCE ET L’EXIL récital de piano solo et piano à quatre mains, avec Plilippe BOARON, Jean-Philippe FONSALAS et Cécile LE.
Oeuvres de Schubert et Liszt.
Lieu église Notre-Dame, Arreau
Tarif 12€
.
Eglise Notre-Dame ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
From August 5 to 13, enjoy the 6th edition of FESTI’CIMES , a classical music festival centered around the piano. Program currently being finalized.
Wednesday August 12 at 8:30pm
L’ERRANCE ET L’EXIL : solo piano recital and piano à quatre mains, with Plilippe BOARON, Jean-Philippe FONSALAS and Cécile LE.
Works by Schubert and Liszt.
Venue: Notre-Dame church, Arreau
Price: 12?
L’événement FESTI’CIMES Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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