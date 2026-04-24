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FestiCup, Golf Club Saint-Pourçain/Briailles Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule

dimanche 23 août 2026 · Briailles · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Briailles
Adresse
36 Chemin du Château
Ville
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Département
Allier
Tarif

Saint-Pourçain-sur-Sioule

FestiCup, Golf Club Saint-Pourçain/Briailles

Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Le golf, c’est ma tasse d’été ! Participez à la FestiCup, compétition en simple 9 et 18 trous, ouverte à tous. Une belle occasion de jouer entouré de passionnés de golf, inscrivez-vous !
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Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27  golfdesaintpourcain@gmail.com

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English :

Golf is right up my alley! Join the FestiCup, a 9- and 18-hole singles competition open to everyone. It’s a great opportunity to play alongside other golf enthusiasts—sign up now!

L’événement FestiCup, Golf Club Saint-Pourçain/Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule

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