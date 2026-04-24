FestiCup, Golf Club Saint-Pourçain/Briailles Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule
dimanche 23 août 2026 · Briailles · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
FestiCup, Golf Club Saint-Pourçain/Briailles
Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le golf, c’est ma tasse d’été ! Participez à la FestiCup, compétition en simple 9 et 18 trous, ouverte à tous. Une belle occasion de jouer entouré de passionnés de golf, inscrivez-vous !
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Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27 golfdesaintpourcain@gmail.com
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English :
Golf is right up my alley! Join the FestiCup, a 9- and 18-hole singles competition open to everyone. It’s a great opportunity to play alongside other golf enthusiasts—sign up now!
L’événement FestiCup, Golf Club Saint-Pourçain/Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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