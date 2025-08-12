Montoire-sur-le-Loir

Festillésime 41 Boulevard du duel CabarettO à Montoire-sur-le-Loir

18 Place Clemenceau Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Festillésime 41 Boulevard du duel CabarettO à Montoire-sur-le-Loir. Pour l’honneur, mari et amant s’engagent dans un duel épique et absurde à travers l’Histoire. Une joute féroce, virile et hilarante. Jusqu’où iront-ils ? CabarettO Deux clowns errants, l’un têtu et l’autre sauvage, vous entraînent dans une joute magnétique aux confins du réel. Succomberez-vous à l’imprévisible ? .

18 Place Clemenceau Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 64 28 17

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Boulevard du duel CabarettO à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental 41