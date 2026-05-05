Festival de Montoire : Danses et musiques du monde, Quartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir

Festival de Montoire : Danses et musiques du monde 11 – 16 août Quartier Marescot Loir-et-Cher

13,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T00:00:00+02:00 – 2026-08-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-16T00:00:00+02:00 – 2026-08-16T23:59:00+02:00

Sous son confortable Palais de Toile (2000 places assises), le 52ème Festival vous invite à rencontrer 320 artistes venus présenter leurs différentes cultures. Chaque été en août, le Festival de Montoire célèbre les Cultures du Monde en réunissant près de 300 artistes venus des cinq continents. Pour sa 53ᵉ édition, du 11 au 16 août, danse, musique et folklore animeront la ville avec des troupes de Azerbaïdjan, Corée du Sud, Inde, Mexique, Nouvelle Zélande, Slovaquie, Slovénie, Sulawesi, Tahiti, Uruguay, USA. Spectacles chaque soir sous le palais de toile, expositions, conférences, animations de rue, artisanat, repas typiques… un véritable tour du monde festif et chaleureux !

Quartier Marescot Rue Marescot, 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 85 35 16 »}]

Sous son confortable Palais de Toile (2000 places assises), le 52ème Festival vous invite à rencontrer 320 artistes venus présenter leurs différentes cultures. Chaque été en août, le Festival de Monto Concert