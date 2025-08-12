Montoire-sur-le-Loir

Festival de Montoire Danses et musiques du monde

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-11

Sous son confortable Palais de Toile (2000 places assises), le 52ème Festival vous invite à rencontrer 320 artistes venus présenter leurs différentes cultures.

Chaque été en août, le Festival de Montoire célèbre les Cultures du Monde en réunissant près de 300 artistes venus des cinq continents. Pour sa 53ᵉ édition, du 11 au 16 août, danse, musique et folklore animeront la ville avec des troupes de Azerbaïdjan, Corée du Sud, Inde, Mexique, Nouvelle Zélande, Slovaquie, Slovénie, Sulawesi, Tahiti, Uruguay, USA. Spectacles chaque soir sous le palais de toile, expositions, conférences, animations de rue, artisanat, repas typiques… un véritable tour du monde festif et chaleureux ! 9 .

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 35 16 festival.montoire@orange.fr

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English :

Under its comfortable Palais de Toile (2,000 seats), the 52nd Festival invites you to meet 320 artists showcasing their different cultures.

L’événement Festival de Montoire Danses et musiques du monde Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-05-25 par ADT41