Visite commentée de la maison dite du Bailli, Maison Renaissance dite du Bailli, Montoire-sur-le-Loir

Informations pratiques

Visite commentée de la maison dite du Bailli 19 et 20 septembre Maison Renaissance dite du Bailli Loir-et-Cher

Adulte : 6e, de 12 à 18 ans et groupes 10 p : 4e, < 12 ans accompagné : gratuit Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite commentée de l’architecture, des intérieurs et du parc aux arbres centenaires.

Maison Renaissance dite du Bailli 44 place Clémenceau 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 66 81 http://maisonditedubailli.free.fr La Maison Renaissance dite aussi « du Bailli » est un magnifique hôtel seigneurial du début du XVIe siècle ayant appartenu à la Famille Fredureau ayant eu la charge de Bailli jusqu’à la Révolution et a été occupée au XIXe siècle par le peintre paysagiste Charles Busson. Elle se compose d’un corps de logis dont la façade est de style pure Renaissance, et d’une aile en retour; ces deux corps de bâtiments sont reliés par une tourelle abritant un bel escalier en vis ; la porte de la tour et les lucarnes sont finement sculptées.

La cour intérieure se prolonge par un grand parc aux arbres centenaires et un petit jardin à la française.

Visite commentée de l’architecture, des intérieurs et du parc aux arbres centenaires.

Bourdinaud Annie