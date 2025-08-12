Informations pratiques

Montoire-sur-le-Loir

Forum des associations à Montoire-sur-le Loir

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 13:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir les activités proposées par toutes les associations montoiriennes

Forum des associations à Montoire-sur-le Loir. Cette matinée découverte permet aux visiteurs d’entrevoir la diversité des activités proposées par les associations montoiriennes loisirs, sports, détente, musique, santé, social, culture, patrimoine, citoyenneté…… et de s’inscrire aux activités proposées. Organisé par l’Office Municipal des sports et des loisirs en partenariat avec la ville de Montoire. .

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 00 29

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English :

Come and discover the activities offered by all the Montoirian associations

L’événement Forum des associations à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de Vendome Territoires Vendomois