Informations pratiques

Montoire-sur-le-Loir

Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir

Rue Sully Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-30 07:00:00

fin : 2026-07-30 09:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Des parcours pour tous les marcheurs, entre nature, découverte et convivialité dominicale.

Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir. Quatre parcours vous attendent 8, 12, 16 et 21 km. Les chiens sont les bienvenus, à condition d’être tenus en laisse. Une belle occasion de profiter des paysages printaniers dans une ambiance conviviale.

Randonnée organisée par le club fédéré FFRP® Loir-et-Cher Les Randonneurs Montoiriens. .

Rue Sully Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 29 41 62

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English :

Les Randonneurs Montoiriens have put together 4 beautiful circuits for their spring hike.

L’événement Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de Vendome Territoires Vendomois