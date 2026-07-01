Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir
jeudi 30 juillet 2026 · Montoire-sur-le-Loir
Informations pratiques
Montoire-sur-le-Loir
Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir
Rue Sully Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-30 07:00:00
fin : 2026-07-30 09:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Des parcours pour tous les marcheurs, entre nature, découverte et convivialité dominicale.
Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir. Quatre parcours vous attendent 8, 12, 16 et 21 km. Les chiens sont les bienvenus, à condition d’être tenus en laisse. Une belle occasion de profiter des paysages printaniers dans une ambiance conviviale.
Randonnée organisée par le club fédéré FFRP® Loir-et-Cher Les Randonneurs Montoiriens. .
Rue Sully Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 29 41 62
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English :
Les Randonneurs Montoiriens have put together 4 beautiful circuits for their spring hike.
L’événement Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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