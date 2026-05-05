Trail « Entre caves et châteaux » à Montoire-sur-le Loir Dimanche 5 juillet, 00h00 Quartier Marescot Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

3ème édition pour cette manifestation sportive en Vendômois, le trail Entre caves et châteaux ! Trail Entre caves et châteaux à Montoire-sur-le Loir. Une partie des profits sera reversée à l’association de l’Hospitalet. 3 distances allant d’environ 10 km à 30 km, parcourant les coteaux du Loir passant par le château de Lavardin et s’invitant dans la cave champignonnière de Villavard pour les plus courageux. Un ravitaillement vous attendra à l’arrivée. Inscription obligatoire au préalable via internet.

Quartier Marescot Rue Marescot, 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

3ème édition pour cette manifestation sportive en Vendômois, le trail Entre caves et châteaux ! Trail Entre caves et châteaux à Montoire-sur-le Loir. Une partie des profits sera reversée à l’associati Compétition sportive