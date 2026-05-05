Tournoi de Pentecôte à Montoire-sur-le Loir, Complexe sportif, Montoire-sur-le-Loir

Tournoi de Pentecôte à Montoire-sur-le Loir 23 et 24 mai Complexe sportif Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T23:59:00+02:00

De nombreux clubs sont attendus. Tournoi de Pentecôte à Montoire-sur-le Loir. Notre tournoi de football, réparti sur deux jours, rassemblera les catégories U7, U9, U11, U13 et U15 dans une ambiance sportive et conviviale. Chaque équipe aura l’opportunité de vivre un moment unique fait de partage, de fair-play et de passion du ballon rond.

Complexe sportif 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 37 01 90 »}]

De nombreux clubs sont attendus. Tournoi de Pentecôte à Montoire-sur-le Loir. Notre tournoi de football, réparti sur deux jours, rassemblera les catégories U7, U9, U11, U13 et U15 dans une ambiance sp Compétition sportive