Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir, Départ Sport Passion 41, Montoire-sur-le-Loir
Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir, Départ Sport Passion 41, Montoire-sur-le-Loir samedi 6 juin 2026.
Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir Samedi 6 juin, 00h00 Départ Sport Passion 41 Loir-et-Cher
10,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Envie de combiner sport et gourmandise ? Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir. Rejoignez-nous pour une balade à vélo de 40 km à travers notre magnifique région, ponctuée de délicieuses dégustations de produits du terroir ! Au fil des kilomètres, vous découvrirez des paysages époustouflants, tout en savourant les spécialités locales. Que vous soyez amateur de vélo ou épicurien dans l’âme, cette expérience est l’occasion parfaite de vous détendre tout en explorant notre patrimoine gourmand. Sur inscription
Départ Sport Passion 41 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 85 35 48 »}]
Envie de combiner sport et gourmandise ? Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir. Rejoignez-nous pour une balade à vélo de 40 km à travers notre magnifique région, ponctuée de délicieuses dégusta Randonnées et sorties nature
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