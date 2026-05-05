Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir, Cour de la mairie, Montoire-sur-le-Loir

Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir 26 – 28 juin Cour de la mairie Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:00:00+02:00

Pour fêter nos 5 ans, on propose cette année 2 groupes nationaux, pour faire bouger ton body comme jamais ! Même lieu, même heure, et même concept : de la musique, une expo et des performances, un marché de créateur.ices, un tatooueur. Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir. L’initiative vise à rassembler les habitants de Montoire et de ses environs pendant trois jours afin de mettre en avant et promouvoir des artistes locaux tout en revitalisant le patrimoine local et en mettant en avant des valeurs sociales telles que l’éco-responsabilité, l’ouverture à autrui et l’accessibilité. Nous aspirons également à créer un événement ouvert à tous, et donc gratuit.

Cour de la mairie Place Clemenceau, 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Pour fêter nos 5 ans, on propose cette année 2 groupes nationaux, pour faire bouger ton body comme jamais ! Même lieu, même heure, et même concept : de la musique, une expo et des performances, un mar Concert