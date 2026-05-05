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Visite de l’Agro Campus des 2 vallées et présentation des projets réalisés par les apprenants, Entrée Parking Jules LADOUMEGUE Montoire sur le Loire, Montoire-sur-le-Loir

Visite de l’Agro Campus des 2 vallées et présentation des projets réalisés par les apprenants, Entrée Parking Jules LADOUMEGUE Montoire sur le Loire, Montoire-sur-le-Loir

Visite de l’Agro Campus des 2 vallées et présentation des projets réalisés par les apprenants, Entrée Parking Jules LADOUMEGUE Montoire sur le Loire, Montoire-sur-le-Loir vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Entrée Parking Jules LADOUMEGUE Montoire sur le Loire

Adresse : Jules LADOUMEGUE Montoire-sur-le-Loir 41800, 41800 Montoire-sur-le-Loir

Ville : 41800 Montoire-sur-le-Loir

Département : Loir-et-Cher

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Visite de l’Agro Campus des 2 vallées et présentation des projets réalisés par les apprenants Vendredi 5 juin, 09h30 Entrée Parking Jules LADOUMEGUE Montoire sur le Loire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Sur invitation :
Nous vous invitons à venir découvrir les nouveaux bâtiments, nos actions réalisées et les projets par les apprenants de la classe de 2nde scolaire du Lycée Agricole de Montoire sur le Loir le vendredi 5 juin 2026.
1- Visite des nouveaux bâtiments
2- Présentation des avec moments clefs et activités réalisés au lycée :
dont Projet Laïcité, Projet radio, Fresque des abeilles, JPO, tracteur pédagogique
3- Activités en lien avec les abeilles

Entrée Parking Jules LADOUMEGUE Montoire sur le Loire Jules LADOUMEGUE Montoire-sur-le-Loir 41800, 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Sur invitation : Nous vous invitons à venir découvrir les nouveaux bâtiments, nos actions réalisées et les projets par les apprenants de la classe de 2nde scolaire du Lycée Agricole de Montoire

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