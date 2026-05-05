Soirée jeux à Montoire-sur-le Loir, Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir

Soirée jeux à Montoire-sur-le Loir Vendredi 29 mai, 00h00 Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

Moment ludique dans votre médiathèque ! Soirée jeux à Montoire-sur-le Loir. Envie de vous amuser et de partager un bon moment ? Rejoignez nous pour une soirée jeux conviviale, rire et découverte seront au rendez-vous !

Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 72 72 60 »}]

Moment ludique dans votre médiathèque ! Soirée jeux à Montoire-sur-le Loir. Envie de vous amuser et de partager un bon moment ? Rejoignez nous pour une soirée jeux conviviale, rire et découverte seron