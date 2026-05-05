Soirée jeux à Montoire-sur-le Loir, Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir
Soirée jeux à Montoire-sur-le Loir, Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir vendredi 29 mai 2026.
Soirée jeux à Montoire-sur-le Loir Vendredi 29 mai, 00h00 Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00
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Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 72 72 60 »}]
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