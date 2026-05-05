Heure du conte « En mai, fais ce qu’il te plait ! » à Montoire-sur-le Loir Mercredi 20 mai, 00h00 Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T00:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-20T00:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:59:00+02:00

Un moment à partager dans votre médiathèque. Heure du conte « En mai, fais ce qu’il te plait ! » à Montoire-sur-le Loir. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie des mots… Petits et grands sont invités à tendre l’oreille pour écouter des histoires merveilleuses, drôles ou mystérieuses, racontées avec passion. Un moment de rêve, de partage et d’imaginaire à vivre en famille ! A partir de 4 ans.

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Un moment à partager dans votre médiathèque. Heure du conte « En mai, fais ce qu’il te plait ! » à Montoire-sur-le Loir. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie des mots… Pe Conférences soirées contes