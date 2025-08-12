Montoire-sur-le-Loir

Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Envie de combiner sport et gourmandise ?

Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir. Rejoignez-nous pour une balade à vélo de 40 km à travers notre magnifique région, ponctuée de délicieuses dégustations de produits du terroir !

Au fil des kilomètres, vous découvrirez des paysages époustouflants, tout en savourant les spécialités locales. Que vous soyez amateur de vélo ou épicurien dans l’âme, cette expérience est l’occasion parfaite de vous détendre tout en explorant notre patrimoine gourmand. Sur inscription 10 .

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 35 48 sportpassion41@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to combine sport and indulgence?

L’événement Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Vendome Territoires Vendomois