Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir samedi 6 juin 2026.
Montoire-sur-le-Loir
Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir
Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Envie de combiner sport et gourmandise ?
Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir. Rejoignez-nous pour une balade à vélo de 40 km à travers notre magnifique région, ponctuée de délicieuses dégustations de produits du terroir !
Au fil des kilomètres, vous découvrirez des paysages époustouflants, tout en savourant les spécialités locales. Que vous soyez amateur de vélo ou épicurien dans l’âme, cette expérience est l’occasion parfaite de vous détendre tout en explorant notre patrimoine gourmand. Sur inscription 10 .
Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 35 48 sportpassion41@gmail.com
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L’événement Balade vélo gourmande à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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