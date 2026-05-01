Montoire-sur-le-Loir

Fête foraine à Montoire-sur-le Loir

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-25 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Viens passer un moment agréable à la fête foraine de Montoire-sur-le Loir

Fête foraine à Montoire-sur-le Loir. Petits et grands pourront profiter des diverses attractions pour passer un bon moment. .

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 00 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have a good time at the Montoire-sur-le-Loir funfair

L’événement Fête foraine à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Vendome Territoires Vendomois