Fête foraine à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Fête foraine à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir vendredi 22 mai 2026.
Montoire-sur-le-Loir
Fête foraine à Montoire-sur-le Loir
Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-25 21:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Viens passer un moment agréable à la fête foraine de Montoire-sur-le Loir
Fête foraine à Montoire-sur-le Loir. Petits et grands pourront profiter des diverses attractions pour passer un bon moment. .
Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 00 29
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English :
Come and have a good time at the Montoire-sur-le-Loir funfair
L’événement Fête foraine à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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