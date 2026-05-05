Ciné-média à Montoire-sur-le Loir, Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir

Ciné-média à Montoire-sur-le Loir Mardi 12 mai, 00h00 Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T00:00:00+02:00 – 2026-05-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-12T00:00:00+02:00 – 2026-05-12T23:59:00+02:00

Pause cinéma à la médiathèque de Montoire-sur-le Loir ! Ciné-média à Montoire-sur-le Loir. Un moment convivial pour les curieux d’image et de récit, amateurs ou passionnés, à vivre ensemble dans l’univers du 7ᵉ art. Contacter la médiathèque pour connaître le film diffusé.

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Pause cinéma à la médiathèque de Montoire-sur-le Loir ! Ciné-média à Montoire-sur-le Loir. Un moment convivial pour les curieux d’image et de récit, amateurs ou passionnés, à vivre ensemble dans l’uni Cinéma