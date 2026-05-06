Un avant-goût de la fête du jeu à Montoire-sur-le Loir, Aire de jeux Quartier Marescot et médiathèqueQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir
Un avant-goût de la fête du jeu à Montoire-sur-le Loir, Aire de jeux Quartier Marescot et médiathèqueQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir mercredi 6 mai 2026.
Un avant-goût de la fête du jeu à Montoire-sur-le Loir Mercredi 6 mai, 00h00 Aire de jeux Quartier Marescot et médiathèqueQuartier Marescot Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T00:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-06T00:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00
Tous à vos jeux ! Un avant-goût de la fête du jeu à Montoire-sur-le Loir. Animations jeux de bois et autres. En partenariat avec la maison des jeunes de Montoire.
Aire de jeux Quartier Marescot et médiathèqueQuartier Marescot 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 72 72 60 »}]
Tous à vos jeux ! Un avant-goût de la fête du jeu à Montoire-sur-le Loir. Animations jeux de bois et autres. En partenariat avec la maison des jeunes de Montoire.
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