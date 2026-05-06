Escape Game « Les oeufs du phénix » à Montoire-sur-le Loir 6 – 27 mai Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00

Nouvelle animation dans votre médiathèque. Escape Game « Les oeufs du phénix » à Montoire-sur-le Loir. Jeu par équipe de 4 personnes maximum. Durée 40 minutes. Sur réservation. En partenariat avec la Maison des Jeunes de Montoire.

Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 72 72 60 »}]

Nouvelle animation dans votre médiathèque. Escape Game « Les oeufs du phénix » à Montoire-sur-le Loir. Jeu par équipe de 4 personnes maximum. Durée 40 minutes. Sur réservation. En partenariat avec la Ma