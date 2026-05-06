« Les p’tits chœurs » à Montoire-sur-le Loir, Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir

« Les p’tits chœurs » à Montoire-sur-le Loir Mercredi 6 mai, 00h00 Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T00:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-06T00:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Un bon moment à partager dans votre médiathèque. « Les p’tits chœurs » à Montoire-sur-le Loir. Un moment enchanteur autour des comptines à partager avec les petits de 0 à 6 ans. Réservation à l’accueil ou par téléphone.

Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 72 72 60 »}]

Un bon moment à partager dans votre médiathèque. « Les p’tits chœurs » à Montoire-sur-le Loir. Un moment enchanteur autour des comptines à partager avec les petits de 0 à 6 ans. Réservation à l’accuei Littérature