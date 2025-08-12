Visite de l’Agro Campus des 2 vallées et présentation des projets réalisés par les apprenants, Entrée Parking Jules LADOUMEGUE Montoire sur le Loire, Montoire-sur-le-Loir

Visite de l’Agro Campus des 2 vallées et présentation des projets réalisés par les apprenants Vendredi 5 juin, 09h30, 13h40 Entrée Parking Jules LADOUMEGUE Montoire sur le Loire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T13:40:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Sur invitation :

Nous vous invitons à venir découvrir les nouveaux bâtiments, nos actions réalisées et les projets par les apprenants de la classe de 2nde scolaire du Lycée Agricole de Montoire sur le Loir le vendredi 5 juin 2026.

1- Visite des nouveaux bâtiments

2- Présentation des avec moments clefs et activités réalisés au lycée :

dont Projet Laïcité, Projet radio, Fresque des abeilles, JPO, tracteur pédagogique

3- Activités en lien avec les abeilles

Entrée Parking Jules LADOUMEGUE Montoire sur le Loire Jules LADOUMEGUE Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « lpa.montoire@educagri.fr »}]

Découverte des nouveaux bâtiments et des activités des apprenants

DR