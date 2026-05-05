L’Hectare – Badmobil en remorque – Castelet ! à Montoire-sur-le Loir, Parc de l’Hepad, Montoire-sur-le-Loir

L’Hectare – Badmobil en remorque – Castelet ! à Montoire-sur-le Loir Samedi 27 juin, 00h00 Parc de l’Hepad Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T00:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00

Partagez en famille la tradition du théâtre ambulant dans vos campagnes ! Cette année, c’est la compagnie Portés Disparus qui vient à votre rencontre, et sillonne le territoire vendômois en remorque-castelet, pour vous présenter Badmobil, une création exclusivement pour la remorque-castelet. L’Hectare – Badmobil en remorque – Castelet ! à Montoire-sur-le Loir. Badmobil est une aventure marionnettique, visuelle et plastique co-pilotée par Kristina Dementeva et Pierre Dupont. À travers Badmobil, un théâtre de marionnettes, ils veulent explorer, de manière absurde et avec beaucoup d’humour, ce que nous sommes censés faire quand l’anxiété nous ronge, quand la peur nous saisit, alors qu’il faut continuer à avancer. Ils s’intéressent à la peur, à la fois individuelle et collective, et aux stratégies pouvant être mises en place pour la gérer. Avec, au bout du chemin, une révélation : la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans l’acceptation de sa propre vulnérabilité. Tout

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Partagez en famille la tradition du théâtre ambulant dans vos campagnes ! Cette année, c’est la compagnie Portés Disparus qui vient à votre rencontre, et sillonne le territoire vendômois en remorque-c Festivals concerts et spectacles