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AGENDA · La Chaussée-Saint-Victor

Festillésime 41 Feydeau’s à La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor

vendredi 2 octobre 2026 · La Chaussée-Saint-Victor

Festillésime 41 Feydeau’s à La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Route Nationale
Ville
41260 La Chaussée-Saint-Victor
Département
Loir-et-Cher
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

La Chaussée-Saint-Victor

Festillésime 41 Feydeau’s à La Chaussée-Saint-Victor

Route Nationale La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.
Par La Ben Compagnie
Ce spectacle réunit des pièces courtes et méconnues de Georges Feydeau, écrites à l’aube de sa carrière. À travers un cocktail de quiproquos, de rythme effréné et de répliques cultes, on y découvre tout le génie précoce du maître du vaudeville. Créée pour le Festival Théâtre en Val ès dunes, cette œuvre dévoile un pan secret de son talent pour une soirée placée sous le signe du fou rire. Un Feydeau concentré, vif et irrésistible ! 12  .

Route Nationale La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 54 90 49  lecarroir.mairie@lcsv.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Feydeau’s à La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-08-18 par Conseil Départemental 41

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