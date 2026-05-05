Balade hivernale avec l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor
Balade hivernale avec l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor samedi 5 décembre 2026.
La Chaussée-Saint-Victor
Balade hivernale avec l’Observatoire Loire
Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 12:00:00
Date(s) :
2026-12-05
La nature n’est jamais totalement en sommeil. Laissez-vous surprendre par les traces et indices laissés par les habitants du parc des Mées et des bords de Loire. Prévoir jumelles.
La nature n’est jamais totalement en sommeil. Laissez-vous surprendre par les traces et indices laissés par les habitants du parc des Mées et des bords de Loire. Prévoi rjumelles. 9 .
Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
Night stroll Let us guide you! An evening stroll to discover the biodiversity of the Parc des Mées, organized by the Observatoire Loire and the Ligue de Protection des Oiseaux.
L’événement Balade hivernale avec l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41
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