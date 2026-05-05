La Chaussée-Saint-Victor

Balade hivernale avec l’Observatoire Loire

Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 12:00:00

Date(s) :

2026-12-05

La nature n’est jamais totalement en sommeil. Laissez-vous surprendre par les traces et indices laissés par les habitants du parc des Mées et des bords de Loire. Prévoir jumelles.

La nature n’est jamais totalement en sommeil. Laissez-vous surprendre par les traces et indices laissés par les habitants du parc des Mées et des bords de Loire. Prévoi rjumelles. 9 .

Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

Night stroll Let us guide you! An evening stroll to discover the biodiversity of the Parc des Mées, organized by the Observatoire Loire and the Ligue de Protection des Oiseaux.

L’événement Balade hivernale avec l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41