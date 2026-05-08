Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Affût castor La Chaussée-Saint-Victor
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Affût castor La Chaussée-Saint-Victor mercredi 15 juillet 2026.
La Chaussée-Saint-Victor
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Affût castor
Levée de la Loire Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26
Soirée découverte du castor, animal emblématique des bords de Loire
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Affût castor. Partez à la découverte de cet animal emblématique réintroduit en Loire. Présentation de son habitat, de ses habitudes de vie et de sa morphologie. Au crépuscule, installez-vous au bord de l’eau pour tenter de l’apercevoir ! 9 .
Levée de la Loire Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
An evening to discover the beaver, the emblematic animal of the Loire banks
L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Affût castor La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41
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