La Chaussée-Saint-Victor

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Affût castor

Levée de la Loire Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Soirée découverte du castor, animal emblématique des bords de Loire

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Affût castor. Partez à la découverte de cet animal emblématique réintroduit en Loire. Présentation de son habitat, de ses habitudes de vie et de sa morphologie. Au crépuscule, installez-vous au bord de l’eau pour tenter de l’apercevoir ! 9 .

Levée de la Loire Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening to discover the beaver, the emblematic animal of the Loire banks

L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Affût castor La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41