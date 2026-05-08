Génies de la nature leurs super-pouvoirs ! La Chaussée-Saint-Victor
Génies de la nature leurs super-pouvoirs ! La Chaussée-Saint-Victor samedi 6 juin 2026.
La Chaussée-Saint-Victor
Génies de la nature leurs super-pouvoirs !
Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Cette animation promet d’être pleine de surprise et d’émerveillement. Les plantes et les animaux possèdent des compétences extraordinaires qui ont souvent inspiré les inventions humaines. Alors plongez ?
Cette animation promet d’être pleine de surprise et d’émerveillement. Les plantes et les animaux possèdent des compétences extraordinaires qui ont souvent inspiré les inventions humaines. Alors plongez ? 9 .
Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
This animation promises to be full of surprise and wonder. Plants and animals possess extraordinary skills that have often inspired human inventions. So take the plunge?
L’événement Génies de la nature leurs super-pouvoirs ! La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41
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