La Chaussée-Saint-Victor

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Mission Cécilia

Levée de la Loire Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Participez à un inventaire de science participative en faveur des libellules de Loire

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Mission Cécilia . Découvrez la vie incroyable des libellules et participez à un inventaire scientifique national pour la connaissance des libellules de Loire .

Levée de la Loire Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

Take part in a participatory science inventory of the Loire dragonflies

L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Mission Cécilia La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41