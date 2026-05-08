Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Mission Cécilia La Chaussée-Saint-Victor
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Mission Cécilia La Chaussée-Saint-Victor mardi 28 juillet 2026.
La Chaussée-Saint-Victor
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Mission Cécilia
Levée de la Loire Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Participez à un inventaire de science participative en faveur des libellules de Loire
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Mission Cécilia . Découvrez la vie incroyable des libellules et participez à un inventaire scientifique national pour la connaissance des libellules de Loire .
Levée de la Loire Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a participatory science inventory of the Loire dragonflies
L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Mission Cécilia La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41
À voir aussi à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher)
- Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade ligérienne La Chaussée-Saint-Victor 23 mai 2026
- Génies de la nature leurs super-pouvoirs ! La Chaussée-Saint-Victor 6 juin 2026
- Exposition Palette de Loire La Chaussée-Saint-Victor 1 juillet 2026
- Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Stage nature La Chaussée-Saint-Victor 7 juillet 2026
- Les jeudis pédestres Sentier botanique La Chaussée-Saint-Victor 30 juillet 2026