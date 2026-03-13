Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade ligérienne

La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Profitez d’une véritable bulle d’oxygène ! Venez explorer les secrets de la Loire avec une éducatrice nature en empruntant des sentiers rafraîchissants. Découvrez

la faune, la fl ore et la dynamique fluviale pour mieux comprendre la vie ligérienne.

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la faune, la fl ore et la dynamique fluviale pour mieux comprendre la vie ligérienne. 9 .

La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

A stroll through the Loire Valley. An oxygen bubble guaranteed! Come and discover with a nature educator the secrets of the Loire… by taking refreshing paths. Fauna, flora, river dynamics.

L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade ligérienne La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT41