Les jeudis pédestres Sentier botanique La Chaussée-Saint-Victor
Les jeudis pédestres Sentier botanique La Chaussée-Saint-Victor jeudi 30 juillet 2026.
La Chaussée-Saint-Victor
Les jeudis pédestres Sentier botanique
La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-27
Une balade pédestre pour découvrir le patrimoine liés à la Loire.
Au fil d’une balade pédestre, venez rencontrer quelques plantes sauvages des bords de chemin. Accompagné d’un animateur laissez-vous conter quelques-unes de leurs vertus et de leurs adaptations. 9 .
La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
A walk to discover the heritage of the Loire.
L’événement Les jeudis pédestres Sentier botanique La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41
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