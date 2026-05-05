La Chaussée-Saint-Victor

Lecture contée à l’Observatoire Loire

La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 10:30:00

fin : 2026-09-23 11:30:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-12-16

Un moment consacré aux livres Au fil de la nature . Une lecture à voix haute assurée par Nicole Lierre, poétesse. Des histoires qui font appel à l’imaginaire pour transporter petits et grands dans le monde de la nature.

Un moment consacré aux livres Au fil de la nature . Une lecture à voix haute assurée par Nicole Lierre, poétesse. Des histoires qui font appel à l’imaginaire pour transporter petits et grands dans le monde de la nature. .

La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

A moment dedicated to the books Au fi l de la nature . Read aloud by poet Nicole Lierre. Stories that appeal to the imagination, transporting young and old alike into the world of nature.

L’événement Lecture contée à l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41