Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Stage nature La Chaussée-Saint-Victor
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Stage nature La Chaussée-Saint-Victor mardi 7 juillet 2026.
La Chaussée-Saint-Victor
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Stage nature
Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher
Tarif : 110 – 110 – EUR
110
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:45:00
fin : 2026-07-10 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Stage nature de l’action, des constructions, créations. En juillet, nous allons tirer le fil ! Embarque dans une semaine étonnante, tissée d’aventures et de découvertes autour de la Loire et de ses petits habitants ! Cet été, la nature s’éveille et nous aussi ! Rallye, jeux, construction…
Stage nature de l’action, des constructions, créations…En avril nous allons tirer le fil ! Embarque dans une semaine étonnante, tissée d’aventures et de découvertes autour de la Loire et de ses petits habitants ! Cet été, la nature s’éveille et nous aussi ! Rallye, jeux, construction et créations seront au programme de ce stage haut en couleur ! 110 .
Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
Nature workshop: action, constructions, creations. In July, we’ll be pulling out all the stops! Embark on an amazing week of adventure and discovery around the Loire and its little inhabitants! This summer, nature is awakening, and so are we! Rally, games, construction…
L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Stage nature La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41
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